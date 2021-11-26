Первый международный День инноваций ДТЭК состоялся в Лондоне в cреду, 24-го ноября. Шесть стартапов представили свои инновационные решения для внедрения в украинском энергетическом секторе. Это мероприятие стало первым питчингом стартапов в рамках сотрудничества ДТЭК с лондонской венчурной компанией Blue Lake, которая работает со стартапами на ранней стадии и занимается поиском инновационных решений для бизнесов.

Открыли мероприятие директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, Председатель Всепартийной парламентской группы в Парламенте Великобритании по сотрудничеству с Украиной Марк Притчард и основатель Tech London Advocates и Global Tech Advocates Расс Шоу. Модератором мероприятия выступил Дэвид Гильгур, партнер Blue Lake.

«Как представитель Украины я постоянно слышу об «утечке мозгов» из Украины. Сегодня, с вашей помощью, надеюсь нам наконец-то, удастся «украсть» светлые умы из Великобритании и привлечь их к работе в Украине. Именно поэтому команда ДТЭК здесь, и она работает для блага всех: Украины, Великобритании и всего мира», - сказал в своей приветственной речи Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По словам, Расса Шоу, основателя Tech London Advocates и Global Tech Advocates, которые промотируют технические сообщества и экосистемы, сотрудничество с ДТЭК и с Украиной очень важно для Великобритании. «Именно так мы создаем коллаборации и продвигаем инновации. Именно с помощью таких проектов Великобритания движется к тому, чтобы стать третьей технологической страной в мире после США и Китая», - отметил Расс Шоу.

В рамках первого международного Дня инноваций ДТЭК шесть стартапов представили свои инновационные решения: Digitalnauts, Spottitt, Extend Robotics, Naked Energy, innoSEP и OrxaGrid. Гости мероприятия также имели возможность посетить интерактивную зону и испытать на себе как работает Teslasuit – умный костюм с функцией передачи тактильных ощущений в виртуальной и дополненной реальности. Teslasuit – один из первых стартапов, с которым ДТЭК начал сотрудничество три года назад в рамках инновационной деятельности компании.

Победителем в категории «Best innovative solution» стала команда Digitalnauts – стартап создаёт платформы по управлению VR-контентом и разрабатывает промышленные VR-тренинги. Титул «Best business opportunity» получила команда innoSEP c платформой для управления данными и создания AI-программ без кодинга. Звание «People’s Choice» выиграла команда стартапа Spottitt, который создает спутниковую AI-аналитику для операторов электро- и газовых сетей – за этот стартап проголосовало наибольшее количество гостей мероприятия.

ДТЭК планирует запустить пилотные проекты с использованием решений победивших команд в бизнесах компании.

«В рамках нашего сотрудничества с Blue Lake, которое стартовало летом этого года, 400 стартапов подали заявки на участие в нашей программе скаутинга, 200 были отобраны, 70 инновационных решений были проработаны с бизнесом и, в результате, у нас есть 6 финалистов, которые сегодня представляют свои инновационные продукты и решения на первом международном Дне инноваций ДТЭК в Лондоне. Уверен, что сегодняшнее событие – это только начало нашей активной работы по выстраиванию устойчивых партнерских отношений между украинской и британской инновационными экосистемами», - поделился Эмануэле Вольпе, директор по инновациям ДТЭК.

Он также отметил, что кроме внедрения найденных в Великобритании инновационных решений на украинском рынке, ДТЭК также намерен служить «окном» для украинских стартапов в самую развитую международную инновационную экосистему Европы.