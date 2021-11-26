Международный гроссмейстер Антон Коробов рассказал, как технический прогресс отразился на шахматном спорте и какое влияние шахматисты оказывают на политику.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Сейчас изменился сам процесс познания, раньше в шахматы невозможно было играть без того, чтобы накопить большое понимание. Понимание бралось из книг из журналов, когда по крупицам собираешь этот Грааль, который потом в голове выстраивается в некую структуру, которая позволяет тебе играть. А сейчас с развитием высоких технологий сильные компьютеры, базы, партии и можно за один день охватить просто огромный объем информации. Раньше бы на это вручную понадобилось бы тебе полгода», - сообщил Коробов.

Гроссмейстер сказал, что поэтому сейчас дети очень быстро прогрессируют и иногда, если ребенок научился играть в шахматы, то уже через два-три года страшно с ним играть. Шахматы без компьютера сейчас – это путь в никуда, подчеркнул он, потому что во взаимодействии белкового и искусственного интеллекта искусственный интеллект с большим отрывом лидирует. Шахматы под силу каждому точно так же, как футбол, считает он, просто нет никаких гарантий, что человек достигнет каких-то вершин, хотя бы средних или высоких.

«Есть примеры в Западных странах, на которые мы ориентируемся, что люди шахматисты делали очень мощную карьеру. И эти люди себя на государственном уровне очень мощно проявили. Шахматы, говоря математическим языком, - это игра близкая к исчислению. Поэтому, наверное, шахматное прогнозирование и прогнозирование в политике и экономике – не одно и тоже, но подспорьем это безусловно могло бы быть. Шахматисты более внимательны и лучше оценивают жизненные риски, чем не шахматисты. И в этом есть определенный плюс, когда ты можешь предвосхитить опасность и не избежать нехорошей ситуации», - резюмировал Коробов.

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