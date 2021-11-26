Украина в рамках второго транша Международного валютного фонда (МВФ) обязалась погасить долги и обеспечить полные расчеты перед всеми инвесторами в «зеленую» энергетику и должна эти обязательства выполнить.

Об этом сообщила Украинская ассоциация возобновляемой энергетики Facebook.

«В рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by Украина взяла на себя обязательства погасить задолженность перед производителями электроэнергии из ВИЭ и обеспечить 100-процентные расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 г.», - заявили в ассоциации.

В частности, согласно меморандуму, власть Украины должна устранить накопление задолженности перед «зелеными» производителями путем повышения тарифов на передачу электроэнергии для «НЭК «Укрэнерго», из которого финансируется разница между рыночной ценой электроэнергии и законодательно установленному «зеленому» тарифу.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.