Сооснователь компании «Чернобыль-Тур» и глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко рассказал о состоянии зданий в Припяти через 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

В частности, он отметил, что в целом радиационный фон в Припяти не отличается от Киева.

«Низкие производные Плутония могут быть где-то в водостоках, на крышах зданий, въестся в толь, которым выстланы крыши, где-то в ливнестоке, где-то под зданием. Никаких критичных превышений уровня радиации не было. Мы ездим с туристами, в каждой поездке делаем замеры радиации, ничего критичного не произошло», - отмечает Емельяненко.

Но там действительно начинают понемногу разрушаться конструкции. Спасают ситуацию, как ни странно, сталкеры и металлисты.

«Они повыносили из зданий практически все, посрезали батареи. В первые месяцы после аварии они выбрасывали личные вещи припятчан для того, чтобы помешать мародерству, чтобы без них туда не лезли в Припять, не вывозили ничего. Приезжали просто солдаты, выбрасывали холодильники и все остальное из окон», - говорит он.

Получилось, что здания в Припяти много лет стояли разгруженные от тяжести.

«Нет нагрузки от книжных полок, ванны, батарей, столов. Они стояли облегченные. В последние лет шесть мы каждый год привозим туда группы, которые занимаются контролем состояния зданий. Начали с Украинского института строительных конструкций. Это те люди, которые планировали и строили первый саркофаг над Чернобыльской АЭС. Лучшие специалисты по прочности конструкций и материалов очень удивились состоянию зданий в Припяти. Сказали: «Мы думали, что там один раз дунешь, и все упадет». А за счет того, что Припять до 2000 года эксплуатировалась, были сделаны водоотводы с крыш, чтобы вода не протекала через здания, а выводилась на улицу», - сообщает Емельяненко.

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