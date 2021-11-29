В Польше внезапно скончался житель села Кустин Ровенского района Олег Самков - он долгое время работал детским врачом-отоларингологом в поликлинике по улице Чорновила.

Об этом сообщает Obozrevatel. Ему пришлось оставить любимую работу из-за низкой зарплаты и уехать в соседнюю страну, чтобы достойно содержать семью.

В последнее время мужчина работал в Польше на стройке. Он умер ночью с 26 на 27 ноября. Просто лег спать, а утром не проснулся. По словам знакомой семьи, предварительная версия смерти – отрыв тромба. Окончательный диагноз назовут уже после вскрытия и экспертизы.

Олег Самков из родной детской больницы в Ривне уволился примерно два года назад. Он принял такое решение из-за низкой зарплаты.

У него двое детей. К сожалению, старший сын у него болен, поэтому нужны деньги на лечение, а выжить на зарплату в 5-7 тысяч невозможно.



Два года назад в Польше еще не было упрощенных условий для украинских медиков. Поэтому нужно было легализовать диплом, проходить обучение и сдавать экзамены. На это ушел бы целый год, если не больше, да и немалые средства. Самков не мог себе этого позволить - деньги семье были очень нужны на лечение сына.

"Звонили его друзья оттуда, говорили, что очень его уважали. Он им и массаж делал, и уколы, если надо. Он никому не отказывал. Но выжить на зарплату врача тут у нас в Украине он не мог. У него сын серьезно болен. Не знаю, как сейчас они будут жить, еще есть пожилые родители", – плачет знакомая семьи.

Оказать помощь семье врача можно, перечислив деньги на карту: Райффайзен Банк Аваль: 5375 9800 6013 2429 ПриватБанк: 5168 7573 5803 3654 - Самкова Катерина, жена Олега Самкова.

Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца в Польше: тело парня нашли на крыше.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.