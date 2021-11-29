Адвокат Игорь Годецкий дал гражданам рекомендации относительно того, как им следует действовать в таких ситуациях, когда у них требуют предъявить COVID-сертификаты.

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Пока постановление Кабмина не отменят, предъявление COVID-сертификатов будет обязательным. Граждане могут ссылаться на Конституцию, на какие угодно законы, но сделать ничего не смогут. Да, действительно, Конституция имеет прямое действие. Но вопрос в том, что полицейский, который требует у вас сертификат, об этом очень хорошо знает. В моей практике был такой случай: пришлось разбираться, имеет ли право полицейский заставить водителя открыть багажник. Все сошлись на том, что, если аптечка и запасное колесо лежат на заднем сиденье, то у полицейского такого права нет. Однако и от меня самого не раз требовали сделать это. А начальник райотдела объяснял мне: это сельские парни, я не могу их всему научить. Вот и сертификат будут требовать такие же сельские парни», - отмечает юрист.

По его словам, ссылки на законы для большинства граждан здесь бесполезны.

«Если вы не специалист в области права, то вакцинируйтесь и предъявляйте сертификат. Пусть вы знаете законы, но и полицейские знают их не хуже», - советует Игорь Годецкий.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал ход судебного процесса по делу о кровавом ДТП в Харькове.

Также Politeka сообщала о новых правилах проверки COVID-сертификатов.



