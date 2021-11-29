Сооснователь компании «Чернобыль-Тур» и глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко считает, что Чернобыльская АЭС не подлежит уничтожению.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

Она должна превратиться в культурно-исторический проект.

«Мы настаиваем на всех уровнях, что каждое государственное предприятие, имеющее в своем владении что-то в Чернобыльской зоне, должно переосмыслить то, что имеет. Потому что много конструкций, ликвидаторской техники, за которой стоит огромная история, о которой можно писать книгу и показывать в музее. Они должны все это переписать, понять, что оно имеет историческую и туристическую ценность, и перестать уничтожать», - говорит он.

По его словам, Чернобыльская АЭС до сих пор находится в состоянии выведения из эксплуатации. Это означает полное уничтожение всего, что находится на ее территории.

«Это уничтожение реактора, реакторных залов, блочных щитов управления, машинного зала и всего остального. По идее, в конце деятельности этих предприятий там должна быть зеленая поляна. Но этого нельзя допустить, потому что миллионы людей во всем мире заинтересованы этой локацией. Они едут в Чернобыль не потому, что там есть зеленая поляна и красивая инсталляция «Тут стояла ЧАЭС», даже если она будет лазерная. Они хотят зайти туда, надеть форму работника Чернобыльской атомной электростанции, пройти золотым коридором, представить, что произошло в ту ночь, когда произошла авария. Это все эмоция, это все наша история, история современной Украины, за которой сотни тысяч людей едут, а миллионы интересуются. Это нельзя уничтожать, это должно быть переосмыслено и утилизировано через музеефикацию», - заключает Емельяненко.

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