Нумеролог Нонна Мусалян рассказала, каково быть женой олигарха, и на какие процессы в семье влияет женщина с точки зрения нумерологии.

Об этом она сказала в программе “Суть событий” с Любовью Завальнюк на канале "Знай.ua".

“Влияние семьи важно везде… Женщина – это проявление планеты Земля. А мужчина – это уже то, что разрешила планета. Всегда быть женой олигарха – это непростой труд. И это разрешительная система женщины, потому что материализация всех процессов происходит через женщину”, - сказала Нонна Мусалян.

Она отметила, что если бы у нее были даты рождения жен олигархов, то она могла бы сказать, насколько сильно они влияют на своих мужей.

“Таким мужчинам важно, чтобы рядом была спутница, которая их поддерживает… Есть определенная программа, которая указывает на то, что человек иногда может выбирать деньги, славу, признание, власть, лидерство – поставив на кон семью. Личную жизнь, женщину. И такие люди, если расходятся по коду 24 и 6, они могут жениться потом и еще гулять не один раз”, - добавила Мусалян.

Как сообщала Politeka, нумеролог Надежда Штабская заявила, что в первый персональный год идет укрепление характера и силы воли.

Также Politeka сообщала, что нумеролог отметила, что людей, у ​​которых в дате рождения две единицы, называют дипломатами.



