В Украине шесть областей могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, поскольку в них стабилизировались эпидемические показатели.

Об этом сообщил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге в Facebook.

Юрий Ганиченко пояснил, что решение о выходе шести областей из "красной" зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС - но уже видно, что ситуация улучшилась и стабилизировалась.

"Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциальной причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами или ограничениями", – отметил эксперт.

Также по словам эксперта, сейчас в 10 регионах превышен уровень госпитализации, но все они, кроме Закарпатской области, двигаются в сторону улучшения ситуации.

По состоянию на 29 ноября Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имели ни одного признака "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса.

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