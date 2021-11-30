Медицинский эксперт Анатолий Якименко рассказал, где в организме накапливается самое большое количество клеток коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“Почему у нас клетки все обезличены. Мне больше всего нравится выражение, что "вакцина попадает в клетки". Я очень хочу спросить, а в какие клетки она попадает? Это говорит о том, что тропность (способность клеток обеспечить размножение определенных вирусов, – ред.) к РНК-вакцинам иная, чем у коронавируса. Коронавирус тропен к эпителию желудочно-кишечному тракту, эпителию пневмоцитов, дыхательным верхним путям и нервной системе”, - сказал Анатолий Якименко.

Он отметил, что часто возникают симптомы, связанные с сердцем, поскольку оно чувствительно и реагирует, если в нем что-то происходит.

“У нас плацдарм иммунного ответа – это не лимфоидная ткань… Он разносится по всему организму. Есть уже такие данные, мне показывали их, где накапливаются. Одно из проблемных мест – это железы внутренней секреции, половые железы. Это яички у мужчин и яичники у женщин. Это костный мозг”, - добавил Якименко.

По его словам, у мужчин яички чувствительны к коронавирусу, ветрянке и эпидемическому паротиту, поэтому после этих болезней следует отложить попытки забеременеть.

“Ему на 3 месяца нужно пересмотреть свои репродуктологические планы. Если он вдруг живет в семье и они думали заводить ребенка. Должны обновиться сперматозоиды за 3 месяца… У женщин лучше с этим ситуация. Они более защищены, хотя они не обновляются”, - подчеркнул медэксперт.

Как сообщала Politeka, Анатолий Якименко объяснил, как возникает коллективный иммунитет.

Также Politeka сообщала, что эксперт отметил, что для создания искусственного коллективного иммунитета требуется завершенный цикл вакцинации.