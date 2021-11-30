Журналистка Катерина Котенкова раскритиковала постоянные обещания властей о повышении пенсий и других социальных выплат, которые они фактически не могут выплатить.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что к началу следующего года средний размер пенсии будет составлять 4 тысячи гривен. И вот мне интересно, а где же будете ребята брать деньги? Почему не держат отчет перед украинцами? Где возьмут деньги? Или потом снова после всех этих громких заявлений будут говорить, что денег нет, нужно срочно вводить накопительную пенсию и продолжать занимать деньги у казначейства», - говорит Котенкова.

Она напомнила, что в декабре увеличится минимальная зарплата, но на запланированное поднятие выплат могут надеяться украинцы, перешагнувшие возраст в 65 лет, и располагающие необходимым страховым стажем, и это от 30 лет для пенсионерок, и от 35 лет для пенсионеров, и при условии выполнения всего вышеперечисленного, пенсионная выплата вырастет всего лишь на 200 грн, с 2 400 до 2 600 гривен, включая надбавки за каждый год стажа сверх нормы.

«Человек работал, к примеру лишний год, а ему за это доплатят 1,93 грн. Даже спички уже за эти деньги не купишь. Что касается пенсионеров, у кого есть полный страховой стаж, но насчитанная сумма пенсии, с учетом и стажа, и зарплаты, так и не равна прожиточному минимуму, смогут рассчитывать только на увеличение выплаты с 1 854 до 1 934 гривен», - рассказала Котенкова.

Таким образом, объяснила журналистка, повышение составит всего 80 грн. При этом, добавила она, вырастут налоги и штрафы, которые привязаны к размеру минималки.

«Что бы не говорили представители власти, ситуация с пенсионными выплатами в Украине будет ежегодно ухудшаться, ведь пенсионеров уже стало больше, чем работающих украинцев», - заявила Котенкова.

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