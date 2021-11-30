Журналистка Виктория Панченко рассказала о ситуации с социальным обеспечением украинцев, а также рассказала о долговых обязательствах Украины, которые обходятся гражданам в огромные суммы.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

«Уже с 2022 года в Украине начнет полноценно работать Единый социальный реестр. В этот реестр войдут все виды социальных выплат: пенсии, субсидии, пособия по безработице и так далее. Также в него будут включены 125 административных услуг социального характера. В теории – это некое единое социальное окно с удобным доступом и, где нет коррупции. Но это только в теории. А на практике? А на практике - у одних отнимут, а другим отдадут», - считает Панченко.

Она отметила, что в теории – это некое единое социальное окно с удобным доступом и, где нет коррупции. На практике, считает журналистка - у одних отнимут, а другим отдадут. По ее словам, перед фактом нас ставит и МВФ: хотите новый транш – сокращайте дефицит бюджета. Это, отметила журналистка, и собирается сделать наше правительство в следующем году.

«И если вернуться к матчасти, то первое на чем экономят в нашем государстве – это на соцвыплатах. Плюс власть даже сосчитала сколько задолжал каждый украинец по госдолгу. Кстати, в следующем году суммарный долг Украины составит более трех триллионов гривен», - сказала Панченко.

Журналистка объяснила, что если разбить госдолг на всех украинцев поровну, то на каждого гражданина будет приходиться по 75 тысяч гривен этого долга, и только лишь на его обслуживание в 2022 году с каждого возьмут по 14 тысяч гривен.

«Я же говорю – у нашего правительства свои новые, уникальные математические алгоритмы. Пенсии и зарплаты повышают максимум на пару сотен гривен – и это подается как большая победа. Но при этом на погашения процентов по международным кредитам и госдолгу у людей забирают десятки тысяч гривен», - заявила Панченко.

Как сообщала Politeka, Олег Попенко отметил, что 15,5 тысяч км тепловых сетей требуют немедленного капитального ремонта.

Также Politeka сообщала, что эксперт заявил, что “теплые кредиты” должны начать финансировать многоквартирные дома, где не созданы ОСМД.