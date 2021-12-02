Политолог Сергей Гайдай рассказал версию, что «Мастер и Маргарита» – это на самом деле послание Сталину от Булгакова и отметил, как эта тема может касаться Зеленского.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Вы замечали, что «Мастер и Маргарита» – это не его (Булгакова, - Ред.) произведение? Стилистически это очень отличается от «Белой гвардии» или «Записок доктора». Понятно, что это он написал, но вопрос, почему он написал такое отличающееся от своих других произведение?», - сказал Гайдай.

По словам эксперта, ему нравится версия, что «Мастер и Маргарита» – это на самом деле письмо Сталину, которое писалось 20 лет. По мнению политолога, этот роман был предназначен для того, чтобы Сталин его прочитал «запоем», поэтому текст был так легко написан.

«Есть 3-4 сюжетных пласта. Первый пласт – «Мастер и Маргарита любовная история», где Сталин присутствует за кадром, есть «Ершалаим», где Сталин подан, как Понтий Пилат со своими секретными службами, и есть история о Воланде, который со своей свитой путешествует по Москве, где Сталина играет Воланд: «Я зло, которое вечно творит добро», - подчеркнул Гайдай.

Как отметил политолог, Булгаков этим романом хотел показать Сталину, что он оправдывал репрессии, имея в виду, что «Да, эти люди заслужили, чтобы ты творил над ними репрессии, но не трогай мастеров, потому что о тебе расскажут не репрессированные люди, а мастера, которые как о тебе напишут, таким ты и останешься в истории».

«Этот принцип касается журналистов: «не трогай журналистов, как бы они тебе не нравились: от них зависит, как тебя подадут остальным», - подчеркнул политолог, проведя параллель с поведением Зеленского на недавнем пресс-марафоне.

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