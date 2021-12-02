Законопроект №5600, который приняла Верховная Рада во втором чтении, заставит украинский бизнес уходить в тень из-за значительного повышения фискальной нагрузки. Также там содержатся нормы, свидетельствующие об избирательности и необъективности власти в отношении конкретных олигархов. Поэтому, если президент Владимир Зеленский не хочет подтвердить свою связь с этим олигархом, то должен ветировать законопроект.

Такое убеждение выразил народный депутат Михаил Цымбалюк, передает Главком.

"Власть решила найти: а где есть деньги? А давайте нагрузим украинцев! Тех, кто имеет землю, и на ней выращивает сельскохозяйственную продукцию, давайте им 1,5 тыс. грн за гектар налога. Заработал 72 тыс. в год - давай будешь платить 19, 5% налогов. Украинцев будут заставлять уходить в тень. Подорожают не только продукты питания, но и все товары», - пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».

Он также сообщил, что получил обращение от экспертов относительно дискриминации бизнесов, которую вызвало снятие 97-й поправки, в которой речь шла о равном нагрузки в зависимости от мировых цен на руду: после ее отклонения рента для железной руды выросла, а для марганцевой – осталась без изменений.

"Таким образом, одни металлургические комбинаты, которые принадлежат в том числе иностранным инвесторам, например, «Криворожсталь» - нагрузили налогом. Но каким-то образом, неслучайно, рента для марганцевой руды не изменилась. Потому что эта руда принадлежит представителям другого олигарха", - пояснил Цимбалюк.

Он выразил убеждение, что такой неодинаковый подход к бизнесу в зависимости от того, какому олигарху он принадлежит, вызовет недоумение у международных партнеров Украины, как то ЕС, МВФ, руководство США и международные бизнес-ассоциации.

«Фракция монобільшості поставила президента в очень неудобное положение. Он сейчас должен либо принять этот законопроект, а значит привязать себя конкретно к одному олигарху, и попасть в неловкое положение на международной арене. А если он его вернет на доработку - то тогда можно в это внести правки и поставить всех производителей в равные условия», - резюмировал нардеп.

Напомним, Верховная рада приняла в целом законопроект №5600, которым повышаются налоги для ряда отраслей. По оценкам экономистов, если этот закон будет принят, цены на все товары и услуги в Украине вырастут минимум на 15%.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что народные депутаты отклонили поправку №97 и вывели из-под повышенного налогообложения марганцевые руды, которые в Украине монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский, из-за его связи с президентом Владимиром Зеленьским.