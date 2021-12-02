Политолог Александр Антонюк рассказал, что электронное голосование будет сложно ввести, потому что люди не доверяют электронной системе.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Это технический момент: бабушкам можно и купить планшет или смартфон, но я думаю, что это будет спотыкание, потому что я не уверен, что парламент сможет внести достаточное количество голосов, чтобы электронное голосование было реализовано на уровне закона», - сказал Антонюк.

По словам эксперта, данный подход всё равно требует бюджетных ресурсов, а государство даже не смогло обеспечить камеры на избирательных участках, которые должны были быть установлены ещё со времен Януковича.

«Мы не можем доверять электронной системе, потому что мы пока что не доверяем институциям. Где гарантия, что вы проголосовали за одного кандидата, а система не засчитает его как за другого», - подчеркнул Антонюк.

По словам политолога, введение электронного голосования требует изменений в Конституции. По мнению эксперта, электронное голосование вряд ли будет утверждено правительством и принято народом.

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