Украинский экономист, дважды министр финансов Игорь Уманский рассказал, как действует упрощенная налоговая система и в чем ее философия.

Об этом он рассказал в программе #SaveФОП с Сергеем Доротичем.

«Важно проконтролировать саму продажу товара, когда вы получили средства от покупателя. Далее вы заходите в свое окошко налогоплательщика и смотрите, отображается ли эта информация. Этот фискализатор, как и программное обеспечение, и момент начала бизнеса, и его администрирование – вы как предприниматель не платите за него. Не должны, потому что администрировать должны налоговики. А они получают заработную плату от государства, в том числе от налогоплательщиков. И вы спокойно работаете», - рассказывает он.

Единственное, когда вы переходите определенную границу и должны идти в другую группу, вы для себя принимаете решение, что вы делаете, объясняет экономист. Или вы развиваете свой бизнес, уже жена начинает этим заниматься, или кто-то из родственников.

«Вы для себя принимаете определенные управленческие решения, каким образом будете в дальнейшем развивать свой бизнес. Или вы решите: я перейду на другую группу, я хочу быть больше. Но к этому моменту должны быть разработаны алгоритмы, в том числе аналитические системы, позволяющие обрабатывать огромные массивы информации», - говорит он.

На сегодняшний день технически этот вопрос решить несложно, но сначала его нужно решить.

«Надо заключить соглашения с дата-центрами, которые могли бы эту информацию хранить, обрабатывать и т.д. Разработать эти программные продукты, дать вам доступ к этим программным продуктам и обеспечить их защиту, чтобы никто, кроме вас и вашего налогового инспектора, не имел доступа к имеющейся там информации. Это в том числе вопросы безопасности, конфиденциальности и конкурентной позиции. Ибо если ваши конкуренты будут знать, как вы действуете, это для вас не будет хорошо», - объясняет он.

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