Член-корреспондент Академии политических наук Украины, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли рассказал, по ком ударит объявленная украинской властью борьба с олигархами.

Об этом он сказал в программе «По делу» с Любовью Завальнюк.

«Война, безусловно, объявлена. Объявлена одному олигарху, и законопроект №5600 тому подтверждение. И правка, которую пытались внести депутаты, чтобы снизить нагрузку на логистику. Фактически один конкретный олигарх будет платить больше, цены на железную руду будут выше, это будут дополнительные поступления в бюджет. Это плюс, безусловно», - говорит он.

С другой стороны, этот законопроект ударит больше всего по малому и среднему бизнесу, считает эксперт.

«Те же кассовые аппараты, ФОПы, которые против этого активно выступали последний год. Безусловно, малый и средний бизнес, который является основой любого демократического общества, куда мы якобы стремимся, - по нему будет нанесен очередной удар, в условиях пандемии. Они и так выживают. Это я считаю в корне неверным. Но война идет. С одной стороны, можно поприветствовать такую инициативу Зеленского. Но повод, под которым он вышел на свой пресс-марафон, о госперевороте – это был мыльный пузырь», - отмечает Яли.

В целом, говоря о законопроекте №5600, он заключает: война ведется против малого и среднего бизнеса, а не против олигархов.

«Что будет в этой борьбе с главным фигурантом-олигархом, посмотрим. Конечно, ставки высоки. Фактически мосты были сожжены. Кто-то должен был начать, и эту инициативу я поддерживаю. Потому что именно олигархическая система, которая сложилась за 30 лет, тормозит развитие Украины, и от этого страдает в целом украинский народ», - резюмирует Яли.

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