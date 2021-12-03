ГП «Гарантированный покупатель» должен выполнить свои обязательства и погасить долг за выработанную «зеленую» энергию перед компанией ДТЭК ВИЭ из средств целевых еврооблигаций, как это было сделано перед всеми остальными компаний.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире «24 канала».

"Если говорить об этих выплатах. Моя позиция такова - государство в лице Гарантированный покупатель должна выплатить эти 3 млрд грн в том числе ДТЭК», - заявил нардеп.

По его словам, выплаты можно было бы провести «даже завтра».

"Я верю, что всегда надо договариваться... Я за то, чтобы все поступали цивилизованно – и государство чтобы платило, и чтобы так же государству заплатили – это было бы честно и нормально", - добавил Герус.

Однако вместе с тем Герус вспомнил о претензиях «Укрэнерго» к компании по тарифу на экспорт электроэнергии.

Менеджер по стратегическим коммуникациям ДТЭК Александр Шевелев опроверг наличие каких-либо подтвержденных долгов компании по тарифу на экспорт.