Член-корреспондент Академии политических наук Украины, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли рассказал о том, какие сложности могут ожидать украинцев будущей зимой.

Об этом он сказал в программе «По делу» с Любовью Завальнюк.

«Последствия будут сложными для самого Зеленского по одной простой причине: сейчас зима, отопительный сезон, они не подготовили достаточное количество газа и угля. А монополистом в энергетической сфере является опальный олигарх, что, естественно, он может использовать в борьбе с Зеленским. Когда ты готовишься к войне, особенно с таким сильным соперником, самым богатым олигархом, который входит в ТОП-20 мировых олигархов, которые занимаются добычей полезных ископаемых, угля и электроэнергии, - то, безусловно, ты должен быть подготовленным», - говорит он.

Вместо этого государственные чиновники провалили закачку газа. Весной могли купить по 250 долларов, но не сделали этого, отмечает Яли.

«Запасы газа в хранилищах гораздо меньше прошлогодних: на 30 процентов. То же самое касается угля. Безусловно, это может негативно сказаться на населении. Я считаю, что угрозы веерных отключений достаточно высоки. Повышение цен на коммуналку они откладывают, но это лишь вопрос времени. Согласно меморандуму с МВФ, этот процесс необратим, и за те 700 миллионов долларов, которые мы получаем, мы отдаем часть нашего суверенитета», - рассуждает политолог.

В то же время он высказал надежду, что «президент осознает всю ответственность за ситуацию в Украине и в энергетической сфере, в частности. Те избиратели, которые за него проголосовали, дали ему полностью полномочия, дали политическую силу в Верховной Раде. Ему стоит уповать на то, что морозы будут не столь суровыми, и тогда, возможно, мы пройдем этот отопительный сезон без существенных осложнений».

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