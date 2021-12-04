Традиционно, в начале декабря в Украине начинают открываться елочные рынки, где реализовывают деревья, выращенные специально для продажи.

В ряде городов уже можно приобрести елки. Стоимость новогоднего дерева в этом году колеблется от 100 до 200 гривен за 1 метр. Самые дорогие елки продают за 500-600 гривен, пишет Politeka.net со ссылкой на "РБК-Украина".

В частности, елочные базары заработали в Полтаве. Елку высотой один метр здесь можно купить за 100 гривен. Чуть повыше - за 120 гривен, до 3 метров - за 150 гривен, а более 3 метров за каждый дополнительный метр - 60 гривен. Новогодний пучок из трех еловых веток будет стоить 25 гривен.

Стартовали продажи новогодних деревьев и на Харьковщине. В зависимости от высоты елок их цена колеблется от 108 до 636 гривен. Также стоимость зависит от того, где куплено дерево - на елочном базаре или на территории питомника. Самая дешевая, до 1 метра высотой, обойдется в 108 гривен, самая дорогая - выше 4 м - в 552 гривны.

В Киеве елочные рынки откроются 15 декабря, будет 187 локаций. Предварительная цена праздничного дерева: за 1-метровую елку придется выложить 150-200 гривен, чуть повыше уже будет стоить 300 гривен, а за 2-метровое дерево с киевлян попросят и все 400 гривен.

Перед покупкой елки украинцам рекомендуют спрашивать у продавцов документы и обращать внимание на чип или штрих-код, которые обязательно должны быть на каждом дереве. Если таковые отсутствуют, это значит, что елки вырубили и продают незаконно.

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