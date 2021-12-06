Запасы угля на государственных ТЭС компании «Центрэнерго» по состоянию на 3 декабря остаются в 2 раза ниже минимально допустимого уровня.
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.
Суммарно на 3 ТЭС государственной компании находится 123,2 тыс. т при минимально допустимых 227,6 тыс. т. Ни на одной из госТЭС фактический запас угля не достигает минимального необходимого уровня.
Наиболее критичная ситуация на Углегорской ТЭС. На ней находится 21 тыс. т при минимально допустимых 77,6 тыс. т.
На Змиевской ТЭС находится 59,5 тыс. т из минимально необходимых 99,4 тыс. т. На Трипольской - 42,7 тыс. т при необходимых 50,6 тыс. т.
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Напомним, начиная с сентября государственные ТЭС «Центрэнерго» работают минимально допустимым составом оборудования. Из-за отсутствия угля простаивает 13-14 энергоблоков из 23. Еще 6 находятся в ремонтах.
Простой энергоблоков государственных ТЭС компании «Центрэнерго» стал одной из причин начала импорта электричества из Беларуси.