Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла сегодня решение ослабить карантин в украинских областях - так, из "красной" зоны карантина выходят 9 регионов.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, касающиеся, прежде всего, невакцинированных граждан.
На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о том, что отменяется "красный" уровень эпидемической опасности в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и городе Киеве.
Ограничения в этих областях снимут с 00:00 7 декабря.
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Стоит отметить, что с 6 декабря даже в "желтой" зоне эпидемиологической опасности посещать общественные учреждения разрешено будет только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса и имеет соответствующий документ о вакцинации.
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