Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт.час (135 МВт ровным графиком в течение 7 часов).

Для этого компания ДТЭК задействовала дополнительный блок на Добротворской ТЭС по запросу "Укрэнерго".

В течение 7 часов 1 из 4 блоков Добротворской ТЭС выполнял указания "Укрэнерго" и нес нагрузку в энергосистеме Польши по ЛЭП 220 кВ Добротворская ТЭС - Замосць.

Это единственная линия электропередачи, соединяющая энергосистему Украины и Польши.

По состоянию на 17:30 Добротворская ТЭС (Львовская обл.) несет нагрузку 3 из 4 энергоблоков.