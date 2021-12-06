Украина предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши с помощью Добротворской ТЭС компании "ДТЭК" Рината Ахметова.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".
Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт.час (135 МВт ровным графиком в течение 7 часов).
Для этого компания ДТЭК задействовала дополнительный блок на Добротворской ТЭС по запросу "Укрэнерго".
В течение 7 часов 1 из 4 блоков Добротворской ТЭС выполнял указания "Укрэнерго" и нес нагрузку в энергосистеме Польши по ЛЭП 220 кВ Добротворская ТЭС - Замосць.
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Это единственная линия электропередачи, соединяющая энергосистему Украины и Польши.
По состоянию на 17:30 Добротворская ТЭС (Львовская обл.) несет нагрузку 3 из 4 энергоблоков.
Как сообщалось, компания "ДТЭК" Рината Ахматова поставила в Украину второе судно из 66 тыс. тонн американского угля.