Политолог, кандидат наук по социальным коммуникациям Александр Курбан рассказал, зачем нужна электронная перепись населения, которую Украина может организовать вместе с Apple и как выдержат зиму новые дороги «Большого строительства».

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Это не принципиально как организовать электронную перепись населения, об этом главное заявить. В крайнем случае обратимся за помощью к Apple, она умеет это делать и может себе это позволить. Потому что вопрос в том, что мы себе этого не можем финансово позволить, потому что это очень серьезная будет статья бюджета», - сообщил Курбан.

Политолог сказал, что для чего это нужно – не понятно, но таким образом, наверное, происходит размывание внимания граждан Украины и отвлечения от реальных проблем, болтовня, не больше. А большая часть «Большого строительства», а именно дорог осуществлялась в этом году, подчеркнул он, поэтому зима и покажет нам. Ведь у нас обычно после схождения снега, подчеркнул он, начинают вылазить проблемы с дорогами.

«Потому что по отдельным регионам, особенно по Западной Украине, в прошлом году и в этом году я ездил в Карпаты, есть определенные улучшения, но кардинально эта ситуация не поменялась. И опять же будем смотреть на уровень качества дорог, потому что исполнителями всех этих заказов были украинские компании, а мы знаем, как они замечательно умеют класть асфальт, который разваливается и сползает», - резюмировал Курбан.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, что строительство дорог в Украине является высокорентабельным проектом.

Также Politeka писала о том, что Бизяев поразмышлял над тем, есть ли в Украине такие силы, что смогут вывести государство на более высокий уровень.