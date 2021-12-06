Писатель, мотивационный тренер Сергей Новиков рассказал, как избавиться от общественных стереотипов, набраться смелости и принять себя таким, какой ты есть.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«В Библии есть фраза, которая очень точно говорит о том, как надо видоизменяться: вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так вот смелость приходит тогда, когда вы знаете факты, а факт заключается в том, что, ориентируясь на других людей, наш мозг думает, что мы им полезны. А на самом деле нет, просто знайте, что человек, которого заставляют ориентироваться на меня, делают инструментом для реализации желаний того человека. К примеру, мама говорит сыну идти быстренько в магазин, а он не хочет, и она ему говорит, что он эгоист. Но это она эгоист, потому что он имеет право хотеть, а она хочет вместо него и говорит ему делать так, как хочет она», - рассказал Новиков.

Писатель сказал, что важный момент здесь, чтобы смелость пришла, а вы как человек, который ориентируется на других, им не нужны. Вы нужны как инструмент, чтобы с помощью вас что-то сделать, считает он, так зачем вам танцевать для них, зачем мы танцуем для них? Подобное притягивает подобное, если вас учили быть послушным, сообщил он, ориентироваться на мнение других, то естественно в процессе жизни вы привлекли людей, которые притянулись к вам как к жертве.

«Как только вы говорите, что все ребята танцевать теперь для вас я не буду, сразу создается определенный временной вакуум. И эти люди теперь говорят, подожди, ты же раньше бегал за пивом быстро, когда мы просили, а теперь ты сопротивляешься? Ты теперь нам не нравишься, но постепенно вы начнете притягивать тех людей, которые скажут, что они вас прогибать не хотят, потому что их тоже никто не прогибает. Круг начнет постепенно меняться, потому что люди часто жалуются, что с ними многие перестают общаться. А я им говорю, чтобы они задались вопросом, а они с вами общались? Нет, вы им были нужны как беглец за пивом, а ваша сущность и душа им были абсолютно не нужны, поэтому не переживайте, что вы их потеряли», - резюмировал Новиков.

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