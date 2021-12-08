В Минздраве напомнили о жестких правилах карантина и предупредили невакцинированных госслужащих, что с 9 декабря их отстранят от работы.

Об этом на брифинге 8 декабря напомнил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Вакцина обязательна для:

работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работников заведений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие)".

Министр добавил, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет.

Получение, по крайней мере, первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае работник должен быть допущен на работу.

Напомним, Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию.

Как сообщала Politeka, новые правила объявили в МОЗ из-за штамма Омикрон: какие изменения ввели для украинцев.

Также Politeka писала, тысяча гривен за вакцинацию: в Украине расширят перечень услуг, на которые можно потратить деньги.