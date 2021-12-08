В Минздраве напомнили о жестких правилах карантина и предупредили невакцинированных госслужащих, что с 9 декабря их отстранят от работы.
Об этом на брифинге 8 декабря напомнил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Вакцина обязательна для:
- работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- работников заведений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие)".
Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"
"Тайная жена" Олега Винника околдовала его "волчиц" силой улыбки: "Как в сказке"
Никитюк разомлела на побережье, хвастнув формами в белом топике: "Леся, не бушуй"
Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала невероятную историю ненависти и любви с Ярославским: "Требовательный и злой"
Победитель "Холостячки" Задворный рассказал, вместе ли он со Златой Огневич на самом деле: "К сожалению..."
Министр добавил, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет.
Получение, по крайней мере, первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае работник должен быть допущен на работу.
Напомним, Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию.
Как сообщала Politeka, новые правила объявили в МОЗ из-за штамма Омикрон: какие изменения ввели для украинцев.
Также Politeka писала, тысяча гривен за вакцинацию: в Украине расширят перечень услуг, на которые можно потратить деньги.