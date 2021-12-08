Сейчас вакцинируют только детей в возрасте от 12 лет

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время выступления на всеукраинском форуме сообщил, что в Украине планируют вакцинировать детей, начиная с 5 лет.

Как пишет Politeka.net, заслуженный врач Украины Виктор Ляшко, который 20 мая 2021 года стал Министром здравоохранения, выступил на всеукраинском форуме "Украина 30. Саммит дети", который провели в столице, где сообщил, что производители вакцин могут быстро внести изменения в инструкции, привезти необходимые препараты и сделать возможным вакцинировать детей начиная с 5 лет. Однако, по словам главного врача, прививка детей сейчас в Украине не в приоритете, ведь прежде всего внимание сосредотачивают на гражданах, которые в группе риска.

"Но мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию против коронавируса именно детей, поскольку мы сосредоточены на группе риска, людей старшего и пожилого возраста", - сказал Министр здравоохранения.

Заметим, что старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 25 947 664 прививки, а с момента разрешения вакцинировать детей в возрасте с 12 лет, вакцину получили более 40 тысяч детей.

Напомним, что за последние сутки в Украине подтвердили 9371 новых случаев коронавирус, из них 809 детей. По состоянию на 8 декабря этого года COVID-19 побороли 3 109 423 людей.

Напомним, что, начиная с 9 декабря, все государственные служащие, не получившие вакцины, будут отстранены от работы. По словам Ляшко, наличие одной дозы не станет причиной отстранения.

Так, отстранят от работы работников, работающих в сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", " Укрзализныця" и другие)", которые не вакцинировались.

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