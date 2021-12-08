Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми.
Как сообщает Politeka.net, за четыре дня до выхода на ринг Василий Ломаченко прибыл на место проведения поединка. На своей странице в Инстаграм Василий Ломаченко поделился фото из Нью-Йорка.
На одном из кадров можно заметить, французского актера и сценариста 48-летнего Саида Тагмауи. Он встретил украинского чемпиона с объятиями.
Саид играл в знаковых картинах "Бросок кобры", "Конан" и "Чудо-женщина". А в боевике "Точка обстрела" он сыграл лидера террористической группы, пытавшейся похитить президента США.
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Впереди Василия ждет пресс-конференция, церемония взвешивания и сам бой.
Пользователи сети отметили, что актера часто можно увидеть на боях Ломаченко и Усика: "Он всегда рядом с Васей, поддержка дружеская чувствуется", "Юморной этот парень Саид, помню как он горло срывал на поединке Усика", "Не нравится мне че то этот чудак который возле Ломаченко крутится вечно".
Напомним о громком поражении Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину.
Как сообщала Politeka, Василий Ломаченко, который не раз сталкивался с критикой и злорадством людей, заявил, что его мотивирует.
Также Politeka писала, что Теофимо Лопес в очередной раз нелестно высказался об украинском боксере Василие Ломаченко.