Он дружит не только с Ломаченко, но и с Усиком

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми.

Как сообщает Politeka.net, за четыре дня до выхода на ринг Василий Ломаченко прибыл на место проведения поединка. На своей странице в Инстаграм Василий Ломаченко поделился фото из Нью-Йорка.

На одном из кадров можно заметить, французского актера и сценариста 48-летнего Саида Тагмауи. Он встретил украинского чемпиона с объятиями.

Саид играл в знаковых картинах "Бросок кобры", "Конан" и "Чудо-женщина". А в боевике "Точка обстрела" он сыграл лидера террористической группы, пытавшейся похитить президента США.

Впереди Василия ждет пресс-конференция, церемония взвешивания и сам бой.

Пользователи сети отметили, что актера часто можно увидеть на боях Ломаченко и Усика: "Он всегда рядом с Васей, поддержка дружеская чувствуется", "Юморной этот парень Саид, помню как он горло срывал на поединке Усика", "Не нравится мне че то этот чудак который возле Ломаченко крутится вечно".

Напомним о громком поражении Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину.



Как сообщала Politeka, Василий Ломаченко, который не раз сталкивался с критикой и злорадством людей, заявил, что его мотивирует.

Также Politeka писала, что Теофимо Лопес в очередной раз нелестно высказался об украинском боксере Василие Ломаченко.