Титулованный украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков получил болгарский паспорт и со следующего сезона будет выступать под флагом другой страны.
Об этом пишет болгарское издание "Фокус". Когда спортсмен сможет дебютировать в новой сборной, пока остается неизвестно, потому что совсем недавно он перенес операцию на плечи.
Точные сроки его восстановления не назывались. Сам Семен месяц назад говорил, что в 2021 году даже не начнет тренироваться.
В Украине харьковчанин был конкурентом Жана Беленюка, который завоевал единственную золотую медаль нашей сборной на Олимпиаде в Токио-2020, а ранее становился серебряным призером в Рио-2016.
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Публикацию о том, что Новиков сменил гражданство, на своей странице в Facebook распространил также олимпийский чемпион Жан Беленюк. Он сообщил, что сам когда-то отказался от предложений выступать за Болгарию, Россию, Китай, Руанду.
Теперь же олимпийский чемпион Токио-2020 пожелал Новикову успехов в новой сборной и предположил встречу с ним на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Он также отметил, что каждый сам выбирает свой путь.
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