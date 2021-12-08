На пути достижения климатических целей Украине нужно найти баланс между ними и развитием экономики, и защищать свои интересы. Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Перед тем, как говорить о каких-то амбициях климатических, надо серьезно воспринимать наших соседей. Я думаю, что ЕС, к большому сожалению, очень эгоистично, скажем так, себя ведет. Поэтому надо защищать свою позицию, отстаивать. И потому мы столь враждебно воспринимаем СВАМ-механизм. Несмотря на то, что идея, в принципе, сама по себе неплохая», - сказал Качка.

Он подчеркнул: Украина может помочь Европейскому Союзу достичь целей декарбонизации, снизить уровень выбросов, интегрируя нашу энергетику, металлургию, сельское хозяйство в систему ЕС и европейскую промышленность. Однако нашей стране нужно четко понимать связанные с этим опасности для собственной экономики и найти механизмы для их минимизации.

"Нам надо искать баланс между развитием экономики и постоянством. И радикализация этой дискуссии приведет к тому, что некоторые инициативы могут временно не сработать. Но, конечно, мы должны развиваться и дальше, поддерживать устойчивое развитие. Именно поэтому нам надо перенастроить восприятие, скажем, подход в наших климатических инициатив, включая не только точку зрения правительственных инициатив, но и то, как мы это обсуждаем в парламенте, с нашими стейкхолдерами. То есть, если будет внимательная политика к соседям, взаимодействие с соседями, тогда действительно Вы сможете достичь этих климатических целей», - отметил Качка.

Он также подчеркнул: интересы ЕС защищают прежде всего сам Союз, а не торговых партнеров, в том числе и в вопросах лесоводства – ведь, к примеру, ЕС борется за то, чтобы заліснювати территорию, а древесину импортировать из Европы.

«Я думаю, что ЕС, к большому сожалению, очень эгоистично, скажем так, себя ведет. Поэтому нам надо защищать свою позицию, отстаивать. И поэтому мы столь враждебно воспринимаем СБАМ-механизм. Несмотря на то, что идея, в принципе, сама по себе неплохая», - подчеркнул Качка.

Ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: екомодернізація в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

В то же время президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина подчеркнула: для достижения поставленной властями Украины цели по снижению выбросов СО2 до 35% необходимо предоставить промышленности господдержку для проведения экомодернизации.