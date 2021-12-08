УКРГАЗБАНК предоставил кредитный лимит для финансирования энергоэффективных проектов YASNO в промышленности на сумму 300 млн грн. Эти средства будут направлены на реализацию новых проектов на украинских предприятиях, которые YASNO финансирует и реализует на условиях энергосервиса (ЭСКО). Срок действия сделки – 4 года.

Это первый инструмент кредитования, созданный украинским «зеленым» банком, позволяющим финансировать ЭСКО в промышленной сфере в классическом формате.

Суть услуги энергосервиса заключается в том, что энергосервисная компания финансирует и выполняет энергоэффективную модернизацию предприятия, гарантируя достижение определенного уровня экономии энергоресурсов. Финансирование модернизации происходит не за счет клиента, а исключительно из части средств, которые клиент экономит на энергозатратах в результате реализации проекта.

«Через механизм энергосервиса YASNO уже выполнил более 90 энергоэффективных проектов в промышленности и бюджетной сфере с достигнутой экономией от 25 до 90% энергоресурсов. Чтобы дать возможность еще большему количеству клиентов стать энергоэффективными, заменить устаревшее оборудование современным, которое позволит достичь ощутимой экономии на энергоресурсах, уменьшить вредное влияние на окружающую среду, а также улучшить условия для сотрудников предприятий, нам и нужны такие проекты, как с УКРГАЗБАНКОМ. Мы уверены, что этим соглашением мы даем старт развитию рынка энергосервиса, в котором так нуждается Украина, учитывая актуальные изменения в законодательстве ЕС», – сказала директор по экономике и финансам YASNO Татьяна Грязнова.