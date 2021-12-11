В связи с введенной Россией транспортной блокады и остановки поставок угля на Луганскую ТЭС Луганская область оказалась на грани техногенной катастрофы.
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«Мы трубили об этом ещё с лета, мы говорили о том, что к ТЭС нет железной дороги. Данная ситуация, которая сейчас сложилась на Луганщине – это фактически техногенная и социальная катастрофа. На ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит», - сказал он в эфире телеканала «Украина24».
Шахов подчеркнул, что власть за 7 лет так и не построила прямую-ж/д-ветку к городу Счастье, оставив регион в зависимости от России. Также правительство не обеспечило станцию газом, поставив под угрозу 12 тыс. человек, а также 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.
Напомним, что с 2014 года Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной Украиной и двое подъездных путей проходят с временно оккупированной территории и со стороны России.
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При этом за 7 лет «Укрзализныця», не смотря на обещания так и не проложила железнодорожные пути к городу Счастье. Таким образом город и Луганская ТЭС полностью зависят от физических поставок исключительно с территории России.
В свою очередь Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября.