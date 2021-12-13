Вопрос транспортной блокады Луганской ТЭС со стороны Российской Федерации должен решаться на уровне высшего руководства государства.



Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

"Это форм-мажорные обстоятельства и последствия конфликта на Донбассе. Поэтому необходимо принимать решения на уровне премьер-министра и президента для того, чтобы спасать Луганскую область», - сказала она в эфире «Украина24».

Одним из возможных временных вариантов решения может стать разблокирование поставок газа государственной монополией НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Две подъездные пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет" Укрзализныця " несмотря на обещания так и не построила железнодорожный путь в город Счастье. Поэтому город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок с территории РФ. С 1 ноября 2021 года Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.

В критической ситуации что сложилась, Луганская ОГА обратилась к премьер-министру с просьбой обеспечить бесперебойную поставку природного газа. Этот призыв поддержали также народные депутаты.

Эксперты отмечают, что следствием угольной блокады России может быть обесточивания стратегических предприятия и объектов критической инфраструктуры области, а вместе с тем сотен школ и детских садов, более пол сотни медицинских учреждений.