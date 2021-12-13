Инвесторы в предприятия возобновляемой энергетики выступают против внесения изменений в законодательство относительно введения временных администраций на “зеленых” электростанциях, сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

Согласно сообщению, ведущие ассоциации с ВИЭ обратились к Министру энергетики Украины относительно Законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» относительно введения временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергии».

“Целью законопроекта является определение действенного механизма возможности введения временной администрации для производителей электроэнергии, в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергии и/или нарушения производителями лицензионных требований осуществления хозяйственной деятельности”, - отмечает УВЭА.

В то же время сообщается, что законопроект предлагает наделить Минэнерго несвойственными ему функциями – влиять на участников рынка электрической энергии путем введения временных администраций в случае нарушения участником рынка лицензионных условий; введение администраций, в свою очередь, приведет фактически к невозможности исполнения сделок по купле-продаже электрической энергии; в дополнение к этому, законопроект предусматривает фактическое введение механизма передачи объектов электроэнергетики из частной в государственную собственность без какой-либо компенсации производителям или инвесторам, что противоречит принципам построения конкурентного рынка электроэнергии.

Учитывая это, эксперты ассоциаций с ВИЭ пришли к выводу, что действующая редакция Законопроекта нарушает Закон Украины «О рынке электрической энергии», противоречит принципам построения конкурентного рынка электроэнергии и не отвечает ряде Директив ЕС.

"Именно поэтому, обращаемся к вам с просьбой исключить производителей из ВИЭ из под действия предложенных проектом закона положений и механизмов введения временной администрации”, - говорится в письме ассоциаций.