Проект закона о введении временной администрации в энергокомпании в текущей редакции создает большие коррупционные риски и нанесет урон инвестиционному климату Украины.

Об этом говорится в письме «Украинской ассоциации бизнеса и торговли» к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру энергетики Герману Галущенко.

«Ассоциация ознакомилась с законопроектом и может сказать, что в текущей редакции он создает большие коррупционные риски, а также открывает возможность для нарушения прав инвесторов, что повредит и без того плохому инвестиционному климату в Украине», - говорится в нем.

Отмечается, что международное сообщество уже получило негативный сигнал после публикации законопроекта, поскольку его принятие позволит власти осуществлять безосновательное давление на бизнес.

В ассоциации подчеркнули, что украинский бизнес является зависимым от привлеченного капитала, в том числе иностранного, из-за чего существование в Украине подобных законов приведет к увеличению стоимости привлечения капитала украинским бизнесом, и как следствие снижению конкурентной способности украинских производителей.

«Ассоциация убеждена, что принятие инициативы нанесет большой вред не только энергетическому сектору Украины, который и так находится в кризисе, а и всему инвестиционному климату Украины. Именно поэтому мы обращаемся к Правительству Украины и Министерству энергетики с просьбой немедленно отозвать этот законопроект или отправить его на существенную доработку для предотвращения катастрофы инвестиционного климата», - говорится в письме.