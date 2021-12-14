Четвертая жена российского певца Андрея Макаревича Эйнат Кляйн заявила, что муж упрекает ее в ненависти к РФ.

Жена Андрея Макаревича призналась в Instagram, что певец ее часто упрекает, и поэтому она решила оправдаться.

"Муж часто порицает меня, мол, "ты Россию ненавидишь". Поэтому этим прекрасным утром я решила исправиться и высказать свое восхищение и даже изумление. И да, требую голубую шубу, русую косу и северного оленя!", - написала Эйнат.

"Ненависть в каждом кадре", "Тяжело жить в той стране, которую не любишь", - комментируют фото подписчики жены Макаревича.

Ранее мы сообщали о том, что Андрей Макаревич гневно высказался в адрес россиян, которые поддержали кражу украинского Крыма. Своими мыслями известный музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился на странице в Фейсбуке.

Макаревич сожалеет, что сторонники слушали его песни, а потом пять лет назад кричали: «Ура, Крым наш».

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так хе**во выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — написал Макаревич.

Напомним, Макаревич пожаловался на жизнь в России: "Меня раздражает, что...".

Как сообщала Politeka, Макаревич преподал россиянам урок истории из-за Крыма: "Если есть границы, давайте их уважать".

Также Politeka писала, Макаревич рассказал, как пытался остановить конфликт Украины и России: "Делал, что мог".