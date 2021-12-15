Политолог Владислав Дзивидзинский заявил, что украинская информационная власть – одна из сильнейших в мире, и медиа могут влиять на чиновников.

Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По мнению Владислава Дзивидзинского, сегодня в Украине СМИ превратились в четвертую власть. «К сожалению, эта власть не регламентируется четко законами, точно не имеет своих силовых структур… СМИ – это у нас та институция в целом, которая играет на пользу общественности», - рассказывает он.

Эксперт отмечает, что президент Зеленский обрел свою власть как раз благодаря медиа. Тем не менее, подчеркивает он, если пробовать установить над медиа контроль, то они дадут обратный результат. «Большая радость, что у нас все-таки существует свобода слова, и информационная власть одна из самых сильных в Украине», - подчеркивает Владислав Дзивидзинский.

Как объясняет политолог, в современном мире камера может зафиксировать все злоупотребления со стороны властей и разгласить этот материал в целом. Следовательно, констатирует он, этот инструмент более эффективный, чем все суды, правоохранительная система и спецслужбы вместе взятые. По словам эксперта, поэтому сейчас чиновников больше пугают активисты с камерами, чем суд и правоохранители.

К тому же, подчеркивает Владислав Дзивидзинский, напряжение в СМИ сейчас только растет. И это он утверждает как человек, знакомый с ситуацией не только со стороны зрителя, но и изнутри. «Журналистское сообщество сейчас уже на грани», - заключает гость программы.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что уже годами проходит политическая деградация.

Также Politeka писала о том, что Дзивидзинский объяснил, что для победы на выборах важно сохранить ядерный электорат.