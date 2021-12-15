Об этом сообщается на сайте польского правительства. Ужесточают карантинные требования не только при пересечении границы, но и внутри страны.
Так, теперь все путешественники, в том числе вакцинированные, должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до въезда. Таким образом, украинцам независимо от того, привиты ли они, потребуется пройти исследование на коронавирус перед поездкой в Польшу.
«Вакцинация не освобождает вас от обязанности делать анализы», — говорится в сообщении. Исключение — туристы из стран Шенгенской зоны.
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
В Украине хотят принудительно изымать участки для строительства дорог: в чем смысл закона
Дан Балан оконфузился перед Осадчей в белом наряде, появилось видео: "Натхення"
В Снежной Королеве на "Маске" узнали известную певицу: "Это точно Кароль"
Ужесточают карантинные требования и внутри страны — так, количество людей, которые могут посещать церкви, рестораны, гостиницы, культурные объекты (кинотеатры, театры, оперы, общественные центры, концерты).
Также бассейны и аквапарки будут сокращать количество людей с нынешних 50% до 30%, а в общественном транспорте или поездах будет разрешено занимать 75% свободных мест.
Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца в Польше: тело парня нашли на крыше.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.