В Польше начиная с 15 декабря 2021 года вступили в силу обновленные "коронавирусные" правила пересечения границы, которые стоит узнать украинцам.

Об этом сообщается на сайте польского правительства. Ужесточают карантинные требования не только при пересечении границы, но и внутри страны.

Так, теперь все путешественники, в том числе вакцинированные, должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до въезда. Таким образом, украинцам независимо от того, привиты ли они, потребуется пройти исследование на коронавирус перед поездкой в Польшу.

«Вакцинация не освобождает вас от обязанности делать анализы», — говорится в сообщении. Исключение — туристы из стран Шенгенской зоны.

Ужесточают карантинные требования и внутри страны — так, количество людей, которые могут посещать церкви, рестораны, гостиницы, культурные объекты (кинотеатры, театры, оперы, общественные центры, концерты).

Также бассейны и аквапарки будут сокращать количество людей с нынешних 50% до 30%, а в общественном транспорте или поездах будет разрешено занимать 75% свободных мест.

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