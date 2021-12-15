За 11 месяцев 2021 года шахты ДТЭК увеличили добычу угля до 15,2 млн тонн, сообщили в компании.

«В течение января-ноября этого года на шахтах ДТЭК Энерго добыли более 15,2 млн т угля марки «Г» и ввели в работу 28 новых лав. Всего в этом году компания ожидает добыть почти 17 млн т газового угля», - сообщила пресс-служба.

По состоянию на 14 декабря на складах ТЭС ДТЭК Энерго находится 324 тыс. т угля, а теплоэлектростанции компании работают полным составом оборудования.

«ДТЭК Энерго продолжает максимально добывать уголь на своих шахтах. Это крайне важно для стабильности энергосистемы Украины в пиковые периоды потребления. В ноябре добыли почти 1,5 млн т угля марки «Г» и ввели в работу 5 новых лав. Также на шахтоуправлениях «Днепровское» и «Героев Космоса» досрочно выполнили годовой план добычи и продолжают максимально его наращивать. И это лишь некоторые из примеров работы наших горняков», - говорится в сообщении компании.

«ДТЭК Энерго» отмечает, что использование угля украинской добычи для компании является приоритетным, а импорт угля является временной мерой, чтобы покрыть дефицит топлива в условиях простоя другой генерации.