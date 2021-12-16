Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, к чему привел отказ в 1997 году от пункта о капитальном ремонте в коммунальных платежках.

Об этом он рассказал в программе Петра Охотина «Tiger news».

«Человек, получавший жилье в собственность, должен был платить в платежке средства на капитальный ремонт, но почему-то кому-то в 1997 году пришло в голову убрать пункт о капитальном ремонте с платежек», - отметил Олег Попенко.

По мнению эксперта, это был сугубо популистический ход, чтобы уменьшить суммы платежей, потому что тогда вскоре должны были пройти выборы. По его словам, это привело к тому, что сейчас жилой фонд находится в разрушительном состоянии, поскольку многие дома аварийны.

«Мы единственная страна, где владельцы жилья не имеют в платежке пункта о капитальном ремонте. Мы платим только за потребленные услуги на текущий ремонт (косметический - Ред.), а капитальный ремонт – это, например, отремонтировать стены, крышу и заменить окна», - подчеркнул Олег Попенко.

По словам эксперта, сам дом и придомовая территория находится в собственности проживающих там людей, поэтому они должны быть заинтересованы в том, чтобы их дом был в достойном состоянии.

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