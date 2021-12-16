В пресслужбах "ПриватБанк" и "Одащбанк" дали украинцам пошаговую инструкцию, как получить тысячу гривен за вакцинацию, которую можно потратить только на определенные виды услуг.

Как пишет Politeka.net, пресс-службы государственных банков Украины "ПриватБанка" и "Ощадбанка" сообщили о том, что с 15 декабря можно оформить виртуальную карту в рамках программы "єПідтримка" для получения тысячи гривен за полный курс вакцинации против коронавирус.

Так, в "ПриватБанке" дали украинцам пошаговую инструкцию. Открыть карту можно в мобильном приложении "Приват24", выполнив простые действия. Необходимо обновить приложение, открыть вкладку "Кошелек" и в меню "Добавить" выбрать карту "єПідтримка".

После подачи заявки нужно отправить свои данные в "Дію". Для получения средств с 19 декабря нужно зайти в "Дію", подать заявку на получение 1000 грн, выбрать номер карты и дать согласие на обработку персональных данных.

Для получения средств через "Ощадбанк" необходимо оформить карту через приложение "Ощад 24/7". Для этого нужно:

в главном меню Ощад 24/7 вверху справа нажать "+" и выбрать " "Заказать карту" – "єПідтримка";

с 19 декабря в приложении "Дія" в разделе "Услуги" оформить заявку на получение обещанной тысячи.

Заметить, что открыть карту для получения средств за вакцинацию в государственных банках можно бесплатно. Однако стоит помнить, что срок ее действия ограничен: 4 месяца со дня зачисления государственной помощи.

Потратить средства можно как онлайн, так и офлайн, но исключительно в безналичной форме только на определенные виды услуг, например: путешествия по Украине, внутренние авиа и железнодорожные перевозки, спортивную индустрию (спортзалы, фитнес-клубы), культурно-развлекательную сферу (кинотеатры, театры, музеи, концертные и выставочные залы), покупку книг и тому подобное.

Заметим, что сфера услуг, где можно израсходовать "ковидные средства", расширяется. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные пенсионеры смогут потратить тысячу гривен в аптеке. Напомним, что в правительстве было выделено 8 миллиардов гривен на этот проект.

Напомним, что с начала кампании в Украине было проведено 27 004 683 прививки. Две дозы вакцины уже получило 12 735 628 граждан. За последние сутки заболело 9590 украинцев.

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