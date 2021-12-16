Из-за хронических проблем УЗ, ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась – оборачиваемость вагонов выросла и грузы долго простаивают в дороге. Об этом заявил заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов.

«Мы имеем локомотивный парк, изношенный на 96%. И кладку локомотивов. Мы имеем нерешенные проблемы самой инфраструктуры – примерно 35% путей, по крайней мере, по состоянию на лето этого года, требовали капитального ремонта либо реконструкции. Мы имеем узкие горлышки в портах, потому что там пропускная способность путей является недостаточной. Порты могут грузить больше, чем на них можно ввезти! И никто этим не занимается», - рассказал Соколов.

Он подчеркнул: из-за постоянного откладывания реформы УЗ, с каждым годом проблемы с перевозками растут, и сейчас ситуация становится критической. При том, что тарифы на перевозку грузов УЗ постоянно повышает.

«Если все будет валиться и растет грузооборот? Будет происходит то, что происходит, когда растут сроки оборачиваемости вагонов. И, давайте называть вещи своими именами: когда там некоторые вагоны просто стоят брошенные без локомотивов, то из них крадут продукцию – зерно, подсолнечное масло, топливо и т.д. Если стоят эти вагоны в степи где-то? Конечно, будут воровать», - объяснил Соколов.

Ранее в ЦТС сообщили, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге значительно вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании, а также инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Ранее зампредседателя Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин заявил, что из-за ухудшения оборота вагонов в УЗ угольная отрасль несет убытки, а продукция портится на складах. А компания вместо того, чтобы наращивать количество вагонов, предлагает списать старые и еще больше усугубить ситуацию.

В свою очередь гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что «Укрзализныця» использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, в частности в последние месяцы ситуация стала критической.