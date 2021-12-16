Медицинский эксперт Анатолий Якименко рассказал, какой должна быть заработная плата у врача, и хватит ли средств для ее повышения до запланированного властями уровня.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“В Украине врач должен зарабатывать примерно двойную заработную плату, по сравнению со средней по промышленности. Ориентировочно, если в цифрах, эквивалент 800-1000 долларов. Это касается и оперирующих врачей, и так далее. Потому что мы привязаны к экономическим реалиям в Украине. Заработная плата в Украине будет отличаться от Польши или Германии, это естественно и нормально”, – сказал Анатолий Якименко.

Он отметил, что инициатива властей по повышению зарплат медикам сейчас является больше проектом.

“Денег достаточно сейчас в бюджете здравоохранения для таких заработных плат. Потому что на самом деле мы имеем беспрецедентное увеличение. Причем последние 2 года… У нас бюджет был около 102 млрд грн, и первый проект новой власти увеличил бюджет на 9,8 млрд. И он стал 112 млрд. Потом скачок почти до 156”, - добавил Анатолий Якименко.

По его словам, речь идет о направлении около 200 млрд грн на здравоохранение в бюджете на 2022 год.

Как сообщала Politeka, Анатолий Якименко отметил, что если в медицине платить напрямую, то это выходит намного дешевле, чем через посредника .