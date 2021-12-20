Укрзализныце следует инвестировать в покупку новых локомотивов и ремонт инфраструктуры, а не усугублять проблемы созданием дефицита вагонов.

Об этом заявил заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов, пишет РБК.

По словам Соколова, инициатива Мининфраструктуры о списании вагонов по возрасту приведет к их значительному дефициту, поскольку одномоментно будут списаны десятки тысяч вагонов, и купить вместо них новые быстро не удастся, прежде всего из-за отсутствия средств.

«Вместо того, чтобы идти путем, как в Европе, когда мы контролируем техническое состояние вагона и не допускаем на пути вагоны, чье техническое состояние не отвечает нормативному, т.е. которое является опасным для эксплуатации… Почему-то нам предлагают просто списать все вагоны, которые старше какого-то возраста. Но это не подход, потому что есть вагоны младше, которые в плохом состоянии, а есть вагоны старше, которые отремонтированы и которые в надлежащем состоянии. И вполне могут дальше эксплуатироваться и не представляют никакой опасности», - рассказал Соколов.

По его словам, более важным сейчас является решить проблему дефицита локомотивов на железной дороге, а также обновить инфраструктуру, которая находится в критическом состоянии.

«Если у вас есть деньги, то какого черта вы полезли в вагоны вместо того, чтобы купить локомотивы? У нас нет сейчас, проблемы дефицита вагонов, но у нас есть проблема дефицита локомотивов. И вместо того, чтобы исправить проблему дефицита локомотивов, нам предлагают создать дефицит вагонов», - подчеркнул Соколов.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно будет выведено из эксплуатации более 50 тысяч вагонов. По подсчетам экспертов, из-за вызванного этим коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.

В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.