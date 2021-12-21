Об этом сообщила пресс-служба Бурштынской ТЭС.
Временная поддержка со Словакии была получена на период устранения дефектов на энергоблоке №7. По состоянию на утро энергоблок подключен к сети и несет нагрузку 140 МВт.
Всего Бурштынская ТЭС работает 10 из 11 энергоблоков с нагрузкой 1327 МВт.
20 декабря компания «ДТЭК Западэнерго» прекратила оказывать аварийную помощь энергосистеме Польши, переориентировав все доступные блоки Добротворской ТЭС на покрытие потребления внутри Украины.
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Напомним, потребители Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей интегрированы в общую энергосистемы со странами европейского союза. Украина является нетто-экспортером электричества в страны ЕС.