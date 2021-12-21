Российский боксер Иса Чаниев после поражения от украинца Дениса Беринчика в бою, который состоялся в минувшие выходные в Броварах, поделился мнением о Киеве и Украине.

Во время прямого эфира на Instagram-ресурсе boxing911 Чаниев рассказал, что ему оказали радушный прием в Украине. Он признался, что его это очень удивило, ведь он не украинец.

"Я первый раз выступал в Украине и Киеве. В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был. Ко мне подходили и фоткались, сами украинцы говорили, что болеют за меня. До того как я приехал в Украину мне они писали, что болеют за меня и переживают. Даже в раздевалку ко мне заходили и желали удачи. Очень гостеприимная страна и город, я просто был в шоке. Я не ожидал такого", — сказал Чаниев.

Также Иса отметил, что политику не стоит вмешивать в спорт. По его словам, он с Беринчиком чисто по-спортивному вышли и разобрались в ринге.

Стоит напомнить, что чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) защитил свой титул. Напряженный бой против россиянина Исы Чаниева (15-3, 7 КО) в Броварах на ринге ТРЦ "Терминал" завершился победой украинца по очкам: 116:112, 118:110, 118:111.

Напомним, украинский боксер Беринчик попал в перестрелку в Киеве, видео.

Как писала Politeka, Беринчик проведет поединок против "Русского молота" в Украине, названа дата.

Также Politeka писала, что Беринчик отказался участвовать в вечере бокса от Усика.