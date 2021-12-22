Об этом пишет SlovoFraza. Гороскоп на предстоящий год Черного Водяного Тигра неутешительно сулит некоторым знакам Зодиака период, полный трудностей, испытания и всяческих невзгод.
Телец
Череда проблем будет следовать одна за другой. Особенно трудно будет в плане материальном. Один из самых полезных жизненных навыков в эти двенадцать месяцев - умение оперативно выбрасывать из головы плохие мысли и воспоминания. Постарайтесь мыслить позитивнее.
Лев
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На работе вы будете терять контракты, заваливать проекты, да что там, банально не сможете сосредоточиться. Hачнутся проблемы в личной жизни. Все, что вам нужно - это невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие.
Водолей
За каждым углом вас караулят неприятности и сложности. Будут периодические проблемы с Фортуной. Вам стоит доводить все свои дела до конца. Также астрологи советуют воздержаться от критики в адрес близких людей, вам понадобиться их поддержка.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака будут купаться в удаче и везении в 2022 году.
Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет тяжелый 2022 год.