Неприятности могут поджидать некоторых представителей знаков Зодиака во всех жизненных сферах - как в отношениях с любимыми, так и в финансах

Об этом пишет SlovoFraza. Гороскоп на предстоящий год Черного Водяного Тигра неутешительно сулит некоторым знакам Зодиака период, полный трудностей, испытания и всяческих невзгод.

Телец

Череда проблем будет следовать одна за другой. Особенно трудно будет в плане материальном. Один из самых полезных жизненных навыков в эти двенадцать месяцев - умение оперативно выбрасывать из головы плохие мысли и воспоминания. Постарайтесь мыслить позитивнее.

Лев

На работе вы будете терять контракты, заваливать проекты, да что там, банально не сможете сосредоточиться. Hачнутся проблемы в личной жизни. Все, что вам нужно - это невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие.

Водолей

За каждым углом вас караулят неприятности и сложности. Будут периодические проблемы с Фортуной. Вам стоит доводить все свои дела до конца. Также астрологи советуют воздержаться от критики в адрес близких людей, вам понадобиться их поддержка.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака будут купаться в удаче и везении в 2022 году.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет тяжелый 2022 год.