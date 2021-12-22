Об этом родильное отделение Львовской 3-й городской больницы сообщило на своей странице в Facebook. По словам врачей, женщина является настоящей рекордсменкой и даже могла бы войти в Книгу рекордов Гиннеса.
Последние роды прошли 16 декабря, во время которых на свет появился мальчик. В роддоме подчеркнули, что женщина рожает в их учреждении уже 12-й раз. Также в роддоме написали, что ждут женщину в очередной раз через два года, ведь 17 лишним не будет.
"Эта Женщина могла бы войти в книгу рекордов Гиннесса. Ее рекорд – это ее дети. 16-е роды. Последние 12 состоялись в нашем родильном отделении. 16 декабря родился 9 сын, а дома еще есть 7 дочерей. Будьте здоровы. Ждем через 2 года", - говорится в сообщении.
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Тем временем, в Ровно женщина родила уже 19-го ребенка. Отмечается, что сейчас ее старшему ребенку 27 лет, а самому младшему – девять месяцев. Как призналась женщина, они с мужем стараются чтить заповеди Божьи. Они оба воспитывались в многодетных семьях.
Напомним, что 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.
Как сообщала Politeka, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.
Также сообщалось, что Лина Медина из Перу родила, когда ей было всего 5 лет.