В городе Львов женщина родила уже 16-го ребенка, роды прошли 16 декабря - теперь мать-героиня из Украины воспитывает 9 сыновей и 7 дочерей.

Об этом родильное отделение Львовской 3-й городской больницы сообщило на своей странице в Facebook. По словам врачей, женщина является настоящей рекордсменкой и даже могла бы войти в Книгу рекордов Гиннеса.

Последние роды прошли 16 декабря, во время которых на свет появился мальчик. В роддоме подчеркнули, что женщина рожает в их учреждении уже 12-й раз. Также в роддоме написали, что ждут женщину в очередной раз через два года, ведь 17 лишним не будет.

"Эта Женщина могла бы войти в книгу рекордов Гиннесса. Ее рекорд – это ее дети. 16-е роды. Последние 12 состоялись в нашем родильном отделении. 16 декабря родился 9 сын, а дома еще есть 7 дочерей. Будьте здоровы. Ждем через 2 года", - говорится в сообщении.

Тем временем, в Ровно женщина родила уже 19-го ребенка. Отмечается, что сейчас ее старшему ребенку 27 лет, а самому младшему – девять месяцев. Как призналась женщина, они с мужем стараются чтить заповеди Божьи. Они оба воспитывались в многодетных семьях.

Напомним, что 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

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