Об этом сообщает Вelnovosti. Астрологи уверены, что именно к названым ниже трем знакам Зодиака особенно будут благоволить звезды и планеты.
Овны
Овны смогут сильно вырасти в финансовом плане. Чтобы добиться максимальных успехов, следует чаще доверять своей интуиции. Деньги им будет приносить практически все, к чему они будут прикасаться. Можно смело начинать собственный бизнес, если для этого есть интересная идея.
Раки
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Огневич после разрыва с победителем «Холостячки» показала, с кем встретит Новый год: «Решили начать…»
Серия землетрясений накрыла Украину, все подробности: "На верхних этажах..."
Гранд-финал шоу "Маска", Данилко и Каменских не сдержали воплей, увидев, кто победил: "Невероятно!"
В Италии 81-летний пенсионер застрелил сиделку из Украины: "Я больше не мог терпеть"
В наступающем году предостаточно средств будет у Раков. Они могут рассчитывать на неплохой заработок, дорогие подарки, выигрыши и еще на целый ряд вариантов получения дохода. Правда, здесь увлекаться не стоит, если в основе дохода лежит азарт. Деньги лучше тратить с умом и лишь на то, что действительно подарит счастье.
Стрельцы
Окажется благосклонен хозяин года к Стрельцам. Их финансовое благосостояние резко возрастёт. Всему виной может оказаться как смена работы или повышение в должности, так и хорошее наследство или дорогой подарок. Настройтесь на успех и почаще убеждайте себя в этом, и "закон притяжения" начнет работать с первых дней года.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака будут купаться в удаче и везении в 2022 году.
Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет тяжелый 2022 год.