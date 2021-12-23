Гороскоп 2022 года расскажет про знаки Зодиака, которым улыбнется финансовая удача - этим счастливчикам не придется прикладывать особых усилий.

Об этом сообщает Вelnovosti. Астрологи уверены, что именно к названым ниже трем знакам Зодиака особенно будут благоволить звезды и планеты.

Овны

Овны смогут сильно вырасти в финансовом плане. Чтобы добиться максимальных успехов, следует чаще доверять своей интуиции. Деньги им будет приносить практически все, к чему они будут прикасаться. Можно смело начинать собственный бизнес, если для этого есть интересная идея.

Раки

В наступающем году предостаточно средств будет у Раков. Они могут рассчитывать на неплохой заработок, дорогие подарки, выигрыши и еще на целый ряд вариантов получения дохода. Правда, здесь увлекаться не стоит, если в основе дохода лежит азарт. Деньги лучше тратить с умом и лишь на то, что действительно подарит счастье.

Стрельцы

Окажется благосклонен хозяин года к Стрельцам. Их финансовое благосостояние резко возрастёт. Всему виной может оказаться как смена работы или повышение в должности, так и хорошее наследство или дорогой подарок. Настройтесь на успех и почаще убеждайте себя в этом, и "закон притяжения" начнет работать с первых дней года.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака будут купаться в удаче и везении в 2022 году.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет тяжелый 2022 год.