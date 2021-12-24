В ГСЧС Украины сообщили об опасности незамерзших водоемов, которые с начала декабря унесли жизни уже 31 человека; спасатели предупредили не выходить на лед, даже если он кажется замерзшим.

В прес-службе ГСЧС Украины предостерегли украинцев не выходить на лед, даже если он кажется замерзшим, ведь это может стоить жизни. Сильные морозы, которые уже несколько дней держатся в Украине, не гарантируют того, что толщина льда достаточна для того, чтобы удержать хотя бы ребенка.

По данным спасателей, неосторожность на водоемах уже привела к смертям. С начала декабря на водоемах страны утонуло 28 взрослых и трое детей.

Так, вечером 23 декабря в Херсонской области спасатели искали двух мальчиков, которые, вероятно, провалились под тонкий лед. Через 3-4 часа спасатели подняли тела детей из глубины.

В тот же день на Полтавщине спасатели подняли из водоема тело 41-летнего мужчины, который во время прогулки провалился под лед и утонул.

Также сотрудникам ГСЧС приходится спасать рыбаков, которые заблаговременно отправились на зимнюю рыбалку и провалились под лед.

Спасатели предостерегают:

выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;

запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;

переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;

запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепление;

не употребляйте спиртные напитки у водоемов;

следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

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