В прес-службе ГСЧС Украины предостерегли украинцев не выходить на лед, даже если он кажется замерзшим, ведь это может стоить жизни. Сильные морозы, которые уже несколько дней держатся в Украине, не гарантируют того, что толщина льда достаточна для того, чтобы удержать хотя бы ребенка.
По данным спасателей, неосторожность на водоемах уже привела к смертям. С начала декабря на водоемах страны утонуло 28 взрослых и трое детей.
Так, вечером 23 декабря в Херсонской области спасатели искали двух мальчиков, которые, вероятно, провалились под тонкий лед. Через 3-4 часа спасатели подняли тела детей из глубины.
В тот же день на Полтавщине спасатели подняли из водоема тело 41-летнего мужчины, который во время прогулки провалился под лед и утонул.
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Также сотрудникам ГСЧС приходится спасать рыбаков, которые заблаговременно отправились на зимнюю рыбалку и провалились под лед.
Спасатели предостерегают:
- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
- запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
- нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепление;
- не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
- следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.
Ранее Politeka писала, что в Днепре грузовик сгорел дотла, водитель находился внутри: кадры трагедии.
Напомним, что трагедией обернулся поиск пропавших детей на Херсонщине, в ГСЧС раскрыли подробности: "Играли на тонком льду".
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